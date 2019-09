Afvalondernemer Beelen: gechanteerd door de gemeente inzake AEB

Het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB). Beeld ANP

Na het presenteren van zijn plannen voor het noodlijdende AEB, zei hij dat drie wethouders maandag grote druk op hem hebben uitgeoefend om geen openheid van zaken te geven over zijn plannen.

Volgens Beelen is hem namens wethouder Sharon Dijksma te verstaan gegeven dat de presentatie in de gemeenteraad vanmorgen maar beter niet kon doorgaan. “U heeft een heleboel files lopen in Amsterdam en die gaan een stuk minder makkelijker lopen als u dit doorzet,” waren volgens Beelen de woorden waarmee hij onder druk werd gezet.

Ontzette reacties

De herinnering van Beelen zorgde voor ontzette reacties bij raadsleden van de oppositie. Zij hadden Beelen uitgenodigd om openheid van zaken te geven over zijn aanbod om AEB over te nemen. Dit omdat wethouder Van Doorninck (Duurzaamheid) vorige week in de gemeenteraad niet bekend leek te zijn met het aanbod van Beelen.

“Tot onze grote verbazing zag ik op tv dat ze ons plan niet kenden. Het werd afgeschoten als een stuk wild,” zegt Beelen. Hij stelt dat hij half augustus het eerste gesprek had met de gemeente over AEB. Wethouder Van Doorninck wist daar vorige week wel degelijk van. Dat zou ze Beelen ook hebben bekend.

De druk die maandag op hem werd uitgeoefend noemt hij ‘unheimisch’. “Ik voelde me ongelofelijk gechanteerd.” Hij zegt bereid te zijn onder ede te verklaren dat het gesprek zo verlopen is. Ook de wethouders Van Doorninck en Laurens Ivens waren daar aanwezig, zegt hij, net als een handjevol ambtenaren.