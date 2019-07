Afvalcrisis in de stad voorlopig afgewend

Het Afval Energie Bedrijf (AEB) Amsterdam. Beeld ANP

Door het wegvallen van capaciteit van Afval Energie Bedrijf (AEB) dreigde de verwerking van Amsterdams bedrijfsafval vast te lopen. Amsterdam heeft nu na overleg met de provincies een tijdelijke oplossing gevonden.

“Door de nieuwe afspraken wordt voorkomen dat afval zich ophoopt in de openbare ruimte, zoals tot nu toe ook niet het geval is geweest. De afspraken over de tijdelijke stort van bedrijfsafval verlichten de druk op de landelijke afvalverwerkingsketen voor in ieder geval enkele weken. De gemeente en het Rijk werken graag mee aan plannen van de van de afvalbedrijven om de afvalverwerking structureel te garanderen,” aldus de gemeente.

Naar aanleiding van de problemen met het afval liet staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) eerder weten dat Amsterdam aan zet was bij het zoeken naar een oplossing voor het dreigende afvalprobleem, nu vier van de zes verbrandingsovens van het AEB zijn gesloten.

“Amsterdam is in the lead,” zei Van Veldhoven. “Maar natuurlijk willen we allemaal zo snel mogelijk een oplossing voor dit probleem.”

De Vereniging Afvalbedrijven riep donderdag op om de komende maanden minder afval uit het buitenland te verwerken, zodat er meer capaciteit ontstaat voor binnenlands afval. Als er niet snel maatregelen worden genomen, kan er over enkele dagen op veel plaatsen geen afval meer worden opgehaald, waarschuwde de brancheorganisatie. De ovens zijn om veiligheidsredenen stilgezet.