Afvalberg in Vondelpark als waarschuwing voor vervuilers: ‘Meer tijd voor handhaving’

Wethouder Laurens Ivens bij het zwerfafval van één zondag in het Vondelpark. Beeld Nina Schollaardt

Pizzadozen, lege bierblikjes en flessen Jack Daniels, een verdwaalde luier, een roze fleecedekentje, chipszakken en leeggeschudde zakken van barbecuekolen. Iets voorbij het afgeladen terras van het Blauwe Theehuis ligt een grote berg met afval van zo’n 2 meter hoog. Ook op de berg: plastic tassen met afval. Soms heeft iemand wel de moeite gedaan om afval in een zak te doen, maar is de zak alsnog achtergelaten in het park. “Wel in de zak, niet in de bak,” zegt wethouder Laurens Ivens van Reiniging.

Ivens: “Eigenlijk had ik Amsterdammers vorig jaar al willen confronteren met een berg afval. Deze zomer plaatste de gemeente vierhonderd extra vuilnisbakken, waarvan zeventig in het Vondelpark. Dan is het voor mij onbegrijpelijk dat er toch elke keer zoveel naast de bakken ligt, waardoor wij steeds schoonmakers moeten inzetten.”

De wethouder poseert voor de berg en gooit samen met een man in een oranje hesje een halveliterblik weg in de container die naast de afvalberg staat. Die man in het oranje is Barry Neuhaus (36), coördinator Reiniging van district De Pijp, en heeft ervaring met het reinigen van het Vondelpark. Hij baalt van de berg, maar heeft ook wel eens voor hetere vuren gestaan dan de uitgestalde 5000 liter. “Met de coronafeesten in het voorjaar moesten er soms wel 25 man worden ingezet in het Vondelpark alleen, dit doen we met z’n vijven of zessen.”

‘Afvaloffensief’

In vergelijking met de illegale parkfeesten van dit voorjaar lijkt het dus wel mee te vallen. De heropende terrassen trekken publiek weg uit de parken. Toch komen er nog erg veel meldingen binnen van zwerfafval. Dat overschot aan ronddolend afval is al langer een heikel punt voor de gemeente. In september gaf de wethouder aan dat hij ‘het zat was om de rommel achter de kont van de Amsterdammers op te ruimen’. Sinds november 2020 is Ivens daarom begonnen met een ‘afvaloffensief’: beleid, speciaal gefocust om zwerfvuil tegen te gaan waarin de gemeente het uitschrijven van boetes van minimaal 95 euro niet schuwt.

Is er iets veranderd in het laatste half jaar? Helaas heeft corona niet bijgedragen aan schonere stadsparken. Ivens: “Bij het afvaloffensief hoort natuurlijk dat afval gewoon netjes in de afvalbakken wordt gedaan. Dat betekent dat er daar genoeg van moeten staan. Daarnaast lijkt het alsof mensen er soms toch moeite mee hebben om zich te houden aan de afvalregels, dus die moeten nog duidelijker worden uitgelegd.”

Ivens zegt Amsterdammers ook te willen motiveren: “Ik wil mensen er op wijzen wat er met afval gebeurt als het goed aangeboden wordt. Al die pizzadozen op de berg gaan nu allemaal naar de schroot, die hadden prima in de papierbak gekund. Dan konden ze worden hergebruikt.”

De berg is vooral een waarschuwing: “Als mensen de wet overtreden krijgen ze boetes, dat hebben we al veel gedaan bij het zwerfafval bij containers in de buurt. In het park is het uitschrijven van boetes lastiger, omdat handhavers mensen moeilijker op heterdaad betrappen. Maar nu zij minder bezig zijn om te zorgen dat mensen 1,5 meter afstand houden, kunnen ze hopelijk meer gaan focussen op het afval in de parken en hebben ze weer meer tijd voor het uitschrijven van boetes.”