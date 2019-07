Afvalbedrijven: Import buitenlands afval tijdelijk stoppen

Afval in de straten van Amsterdam. Beeld ANP

Dat zegt de Vereniging Afvalbedrijven donderdagmiddag. De branche dringt al langer aan op een oplossing voor het bedrijfsafval, dat in Amsterdam niet langer verbrand kan worden nu vuilverbranding AEB wegens reparaties nog maar op 30 procent van de capaciteit draait.

Eerder vond de branche ook al dat AEB moest gaan betalen voor de meerkosten die ontstaan nu het afval niet hier verbrand kan worden, maar ondertussen begint ook de nood elders in Nederland hoog te worden. “Als er niet snel maatregelen genomen worden, kan er over enkele dagen op veel plaatsen geen afval meer worden opgehaald,” aldus een zegsman. “Het wegvallen van de verwerkingscapaciteit van AEB Amsterdam leidt in het hele land tot problemen: alle afvalbuffers en opslagplaatsen liggen vol.” Dat is overigens niet ongevaarlijk, door het hete weer neemt de kans op branden toe in een bedrijfstak waar toch al vaak van dit soort incidenten plaatsvinden.

Brits afval

De vereniging vraag staatssecretaris Stientje van Veldhoven om in te grijpen en suggereert het instellen van een importplafond voor buitenlands afval. In Nederlandse centrales wordt veel Brits afval verbrand, er is te weinig Nederlands afval om de ovens continu te laten roken.

Dat gaat vaak via langlopende contracten, het is dus niet eenvoudig om ruimte te maken voor het Amsterdamse bedrijfsafval nu het AEB dit niet meer kan verwerken. Als de stroom van Brits afval tijdelijk wordt ingedamd, zou dat capaciteit vrijspelen. De reparatie van vier van de zes verbrandingslijnen zal naar verwachting nog enkele maanden duren, stelde het AEB eerder.