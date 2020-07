Afspraken voor Amsterdamse studenten in ov: reizen in spits mag (maar met mate)

Beeld Marc Driessen

Dat hebben de onderwijsinstellingen afgesproken met de NS, GVB, CXX, Vervoerregio Amsterdam en de gemeente. Studenten mogen vanaf september − in beperkte mate − ook in de spits reizen, zodat onderwijs op locaties eerder kan starten. Volgens de overeengekomen plannen mag onderwijs ook eindigen of starten tijdens de avondspits.

Dat betekent regionale verruiming in de plannen van het kabinet, dat ov-gebruik van studenten wilde indammen met een tijdslot van 11.00 tot 15.00 uur. De onderwijsinstellingen uitten eerder al hun zorgen over dat plan.

De nieuwe afspraken betekenen dat het onderwijs op fysieke locaties zoveel mogelijk wordt verspreid over de dag en week. Ook moet de spits ‘nadrukkelijk’ worden ontzien en piekbelasting in het ov-systeem, zoals op plekken als metrostation Weesperplein, moet worden voorkomen.

Het regionale ov-akkoord wordt binnenkort ondertekend. De afspraken gelden tot 31 december van dit jaar. Mocht het toch te druk worden of is er juist extra ruimte, dan zullen de onderwijsinstellingen en de betrokken organisaties met elkaar overleggen over eventuele aanpassingen van de afspraken.