Afsluiting Van Woustraat veroorzaakt gevaarlijke situaties

"Er is hier een zeer gevaarlijke verkeerssituatie ontstaan. Verkeer dat via de Van Wou­straat nu niet verder kan, zoekt zich gehaast en vaak duidelijk geïrriteerd een doorgang richting centrum via de zijstraten met eenrichtingsverkeer rond de Tolstraat."



Dat is te zien in de straten tussen de Van Wou en de Amsteldijk: via de Lutmastraat en de Tolstraat is het een komen en gaan van auto's. Eenmaal bij de Amsteldijk aangekomen mogen deze uitsluitend rechtsaf, richting Berlagebrug, maar vrijwel niemand trekt zich iets aan van dat gebod: het gros kiest voor de moeilijke en verboden draai naar links.



's Morgens en 's avonds is het daarbij door de drukte nauwelijks mogelijk verantwoord in te voegen. Wie vanaf de Utrechtsebrug de stad in rijdt, stuit al op borden dat verkeer voor het centrum rechtsaf moet, via de President Kennedylaan naar de Amsteldijk.



Vossestein heeft aan de bel getrokken: hij ziet de ene na de andere bijna-aanrijding. "Politie, handhavers, verkeerslichten of andere corrigerende maatregelen zijn geheel afwezig. Het wachten is op de eerste zware ongevallen."



Huftergedrag aanpakken

Volgens een woordvoerder van stadsdeel Zuid is er inderdaad een toename van autoverkeer in de achterliggende straten, hoewel dat volgens hem vooral 'lokaal verkeer' is.