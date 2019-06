Afsluiting Oosterdoksbrug draait horeca bijna de nek om

Er moest iets gebeuren, vonden ze in 2012. Iets met licht en toezicht, zodat de loop er een beetje in kwam in het rafelige gebied van de Oosterdokstoegang. Klimhal Centraal zat er al een tijdje, maar aan de noordelijke zijde van het spoor was het vooral duister en groezelig. Henk Klijn stapte erin met zijn café Delirium. “We zaten op ‘de blauwe loper’, een wandelroute naar de stad. Mensen passeerden ons café en dachten: daar gaan we even binnen. Het liep meteen goed.”

Inmiddels heeft Klijn een rampjaar achter de rug. Geen hond komt meer toevallig langs zijn kroeg, want de route is afgesloten, al bijna anderhalf jaar. En dat had gevolgen voor zijn omzet. “We draaien een omzetverlies van 370.000 euro, zitten dik in de rode cijfers. Ze wilden ons hier graag hebben, maar nu draaien ze dit ­bedrijf de nek om.”

Oorzaak van dat alles: de afsluiting van de Oosterdoksdraaibrug, even verderop. Sinds ­januari vorig jaar is deze directe route naar de binnenstad afgesloten voor de bouw van een enorm kantoorpand aan de overkant van het water. Onder meer het hoofdkantoor van Booking komt hier, maar de ruimte is dusdanig beperkt dat de passage door de bouwer te gevaarlijk wordt gevonden: de brug werd buiten gebruik gesteld en de Dijksgracht, de laatste jaren een doorgaande route geworden, werd weer een doodlopende weg. De redelijk recent opgeleverde brug die de gracht met het Marineterrein verbindt, blijkt al even nutteloos.

Meer inbraken

En dat is pech. Voor de bewoners van de arken aan de gracht, van wie enkelen klagen dat het nu zo rustig is dat er bij hen meer ‘ongeregeld­heden’ en inbraken zijn. Maar ook voor de horecaondernemers die zich hebben gevestigd op dit tot voor kort onontgonnen stukje binnenstad. Delirium heeft er last van, maar dat geldt eigenlijk voor alle ondernemers, zegt Pim Evers van café Hannekes Boom. “Afgelopen jaren is de omzet met 40 procent gedaald. We moeten alle zeilen bijzetten om mensen te laten weten hoe ze ons kunnen bereiken.”

Dat de plek lastig te vinden is, blijkt uit een onderzoekje dat Evers en collega’s onlangs deden: wie vanaf het Conservatorium, naast de OBA, moet omlopen naar Hannekes Boom, is 17 minuten langer onderweg. “Die mensen haken af.”

Strenge regels

Evers heeft wel suggesties: zouden er ’s avonds of in de weekends geen mensen langs de werkzaamheden kunnen, als de bouwvakkers naar huis zijn? “Dat zijn voor veel ondernemers hier de tijdstippen waar we het van moeten hebben.” Te riskant, oordeelde projectontwikkelaar BPD. En, suggereert Evers, waarom kan er geen pontje varen tussen de enorme nieuwe steiger aan de Oosterdokskade en de Dijksgracht? “Wij kunnen wel een steiger aan onze kant inrichten. Er liggen aanbiedingen bij de gemeente, maar ook daarover horen wij helemaal niets.”

Volgens planning zou de Oosterdoksdraaibrug tot halverwege 2020 zijn afgesloten, maar zoals dat gaat met grootschalige en ingewikkelde bouwprojecten: het duurt langer. Veel langer zelfs. Volgens de gemeente zullen kantoorgebouw en woningen pas eind 2021 worden opgeleverd, is hun zojuist verteld. Een woordvoerder zegt dat nog niet duidelijk is of de verbindingsbrug ook zolang uit de roulatie is. “Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke afsluiting, maar de bouwveiligheidsregelgeving is streng.”

De gemeente wijst op de ‘hijsbewegingen’ van de kranen. Daar zouden geen mensen onderdoor mogen lopen. Henk Klijn van café Delirium: “Intussen rijden er wel treinen vlak langs.”