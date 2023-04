Afsluiten Odebrug bij Centraal Station moet helpen verkeerschaos op te lossen

Beeld Marc Driessen

De verkeerschaos ontstaat door kerende touringcars op de De Ruijterkade. Die moeten daar keren, omdat de Oostertoegang vanwege werkzaamheden afgesloten is. Maar ook op de De Ruijterkade zijn werkzaamheden en daardoor kunnen bussen niet makkelijk keren. Verkeersregelaars helpen daar wel bij, maar het zorgt voor zo’n lang oponthoud dat er lange files rondom het station ontstaan.

AT5 meldde dat automobilisten de afgelopen week urenlang in de file stonden. Vooral tussen de Westerdoksdijk en de Piet Heinkade. Automobilisten die de parkeergarage aan de Oosterdoksstraat wilden verlaten, moesten soms meer dan een uur wachten om alleen al de parkeergarage uit te komen.

De gemeente grijpt daarom in. De Odebrug wordt afgesloten voor autoverkeer richting de De Ruijterkade. Voor voetgangers en fietsers blijft die wel open. Ook wordt ‘de rechtsaf-beweging komend vanaf de IJ-tunnel naar de Prins Hendrikkade afgesloten voor doorgaan autoverkeer’. Bussen mogen daar nog wel over de busbaan.

Extra borden

Daarnaast komt er een ‘keermogelijkheid’ voor het Amrath-hotel, zodat auto’s die naar de Kromme Waal en de Binnenkant moeten, daar nog kunnen komen. En er worden extra borden en bewegwijzering aangebracht om automobilisten op de nieuwe maatregelen te wijzen.

De extra maatregelen duren in ieder geval tot augustus, schrijft Van der Horst. Dan gaat namelijk de Oostertoegang weer open. De afsluiting van de Odebrug gaat tot zeker september 2024 duren. Wel verwacht Van der Horst dat de maatregelen ‘leiden tot extra verkeer op de Kattenburgerstraat’. Maar daar is de situatie volgens haar ‘mede door het vrijliggende fietspad, echter een stuk veiliger voor de fietser en voetganger dan op dit moment in het gebied rondom de Odebrug’.

Uiteindelijk moeten alle werkzaamheden en aanpassingen in het gebied leiden tot extra ruimte voor fietsers vanaf de Geldersekade naar het IJ.

