Afschieten damherten in Waterleidingduinen in laatste fase

De Amsterdamse Waterleidingduinen. Beeld ANP

Daarvoor moeten in de komende jaren nog wel 3000 dieren worden geschoten, schrijft de Faunabeheereenheid in een nieuwe rapportage. Sinds de invoering van de jacht in de Waterleidingduinen in 2016 zijn meer dan 10.000 damherten gedood.

Het afgelopen jaar zijn in het waterwingebied tussen Zandvoort en Noordwijk 1720 dieren geschoten. Dat zijn er minder dan in voorgaande jaren. Oorzaken zijn onder andere het slechte weer, de coronamaatregelen en de toegenomen drukte in het gebied.

2556 damherten geturfd

Hoe groot de populatie momenteel is, is niet precies duidelijk. Bij tellingen in het voorjaar werden 2556 damherten geturfd, maar aangenomen wordt dat het werkelijke aantal een kwart hoger ligt op ruim 3000.

Dat betekent dat na vijf jaar afschot de populatie met ruim 1000 dieren is afgenomen. Omdat het aantal hinden in de groep door het actief beheer sterk is teruggebracht, verwacht de Faunabeheereenheid dat de populatie de komende jaren veel sneller zal krimpen.

De eenheid pleit ervoor om de komende twee jaar respectievelijk 2000 en 900 herten te schieten. Daarmee moet de streefstand kunnen worden bereikt, en kan daarna gas worden teruggenomen om de populatie op peil te houden.

Herstel flora en fauna

De massale afschot heeft nog niet geleid tot herstel van de flora en fauna in het gebied. Uit onderzoek blijkt dat de situatie nog steeds verslechtert. Wel worden in de omgeving minder aanrijdingen met damherten gemeld, en is er geen sprake meer van landbouwschade.

In het duingebied worden sinds de jaren vijftig damherten gezien. In het Nationaal Park Zuid-Kennemerland is de groep van meet af klein gehouden door middel van jacht. Als gevolg van een jachtverbod op Amsterdams grondgebied kon de populatie daar ongehinderd groeien.