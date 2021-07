Afscheid Peter R. de Vries is woensdag en donderdag in Carré

De bloemenzee voor Peter R. de Vries, op de plek waar hij werd neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat. Beeld ANP

Het theater is woensdag van 11.00 uur tot 20.00 uur open voor iedereen die langs wil komen, donderdag vindt het afscheid in besloten kring plaats. In het rouwbericht dat zaterdag paginagroot in Nederlandse kranten stond, liet de familie van De Vries al weten dat ‘ieder voor wie Peter in zijn leven iets betekend heeft’ uitgenodigd was om afscheid te komen nemen.

Op de website van RTL Boulevard staan de voorwaarden omschreven voor een bezoek aan het afscheid in Carré op woensdag. Zo is geen corona-test of vaccinatiebewijs nodig, wel wordt van aanwezigen geacht dat zij onderling anderhalve meter afstand houden.

‘Er wordt rekening gehouden met grote drukte’, aldus RTL Boulevard, ‘dus wordt iedereen vriendelijk verzocht het afscheid bij de baar zo kort mogelijk te houden, zodat zoveel mogelijk mensen de kans krijgen een laatste eer te bewijzen.’

Andere herdenkingsplekken

Op verschillende plekken in de stad was al eerder de mogelijkheid om De Vries te eren. Zo bezochten circa vijfhonderd mensen vrijdag de Westerkerk. Daar konden zij gedurende vier uur langskomen voor een moment van stilte en bezinning, of om een kaars aan te steken voor de misdaadjournalist.

Ook de Nicolaasbasiliek aan de Prins Hendrikkade geeft hiertoe de mogelijkheid. Sinds zaterdag kan daar dagelijks tussen 12.00 uur en 17.00 uur iets voor De Vries in een condoleanceregister worden gezet. Ook is ieder welkom voor ‘bezinning en gebed’.

In de Lange Leidsedwarsstraat, waar De Vries dinsdag 6 juli werd neergeschoten, worden sinds de aanslag bloemen gelegd. Onophoudelijk komen daar mensen naartoe om stil te staan bij de moord op de misdaadjournalist.