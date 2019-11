Afrit A10 naar Osdorp ‘gevaarlijkste stuk asfalt’ van Nederland

Beeld Floris Lok

Afrit 6 van de A10, voor iedereen die mikt op Osdorp. Op de voet gevolgd door afrit 18 van de Ringweg, die naar Tuindorp. Het zijn de gevaarlijkste stukjes snelweg van Nederland. Zoals de A10 als geheel ook koploper is op de ranglijst van snelwegen waar de meeste ongevallen gebeuren: hier vinden per kilometer asfalt meer dan 41 ongelukken plaats.

Dat blijkt uit een analyse door verzekeraar Univé, die 75.000 geregistreerde snelwegongevallen die tussen 2016 en 2018 plaatsvonden in Nederland onderzocht. Ook opvallend: ruim zes op de tien ongevallen vindt plaats binnen een straal van één kilometer van een op- of afrit. Daarmee is de kans op een ongeval meer dan drie keer zo hoog in de nabijheid van een oprit of afrit.

Langzamer

Wat dan weer meevalt is dat het aandeel dodelijke ongevallen bij op- en afritten 34 procent lager is dan op stukken snelweg zonder in- of uitvoegend verkeer. Dit komt waarschijnlijk doordat auto’s langzamer rijden.

Volgens Univé lijken ongelukken bij op- of afritten niet specifiek te worden veroorzaakt door woon-werkverkeer of vrachtverkeer. Doordeweeks is het aandeel ongelukken bij op- en afritten namelijk slechts licht hoger (+0,5 procent) dan in het weekend.

Behalve de A10 scoorden in de analyse ook de A20 (22,7 ongevallen per km) en de A16 (18,1) hoog in het overzicht. Op de A77, van Boxmeer naar de Duitse grens, is de kans op een ongeval het kleinst, met 0,4 ongevallen per kilometer snelweg.