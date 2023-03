Afrikaanse migrantenkerk kan jaar langer in Zuidoost blijven: ‘Grote opluchting, maar slechts uitstel’

Het zangkoor dat voor zingt tijdens de dienst. Links Sarafina Dixon, naast haar Phoebe Wallace, en tweede van rechts is Adora Legemah, daarnaast Maria Igali. Beeld Dingena Mol

Donderdag heeft pastoor Moses Alagbe van het Maranatha Community Transformation Center (MCTC) in Zuidoost een gesprek gehad met ambtenaren van het gemeentelijk vastgoed. Het huurcontract van de huidige locatie aan het Bullewijkpad wordt verlengd tot en met mei 2024, zo bevestigt de woordvoerder van wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken) aan Het Parool.

Het MCTC zat tot vijf jaar geleden in een parkeergarage. Nu huurt het samen met de Apostolische Kerk op de huidige locatie; het huurcontract zou komende mei aflopen. De kerk heeft een belangrijke functie voor de buurt: men organiseert er naailessen, maar ook avonden over huiselijk geweld. Twee keer per week ontbijten zeker honderd schoolkinderen er, die anders met een lege maag naar school zouden gaan.

De kerk zou moeten verdwijnen omdat het in de H-buurt ligt, die herontwikkeld wordt. In de nieuwe gemeentelijke plannen voor de buurt is geen ruimte voor MCTC. Maar volgens de woordvoerder van Groot Wassink gaat de herontwikkeling ‘minder snel dan gedacht’ en kan de kerk daarom een jaar langer blijven.

Gentrificatie

Alagbe noemt het nieuws ‘een grote opluchting, maar toch vooral uitstel’. Hoewel hij nu nóg een jaar heeft om een nieuwe locatie te zoeken, vreest hij tegen die tijd met hetzelfde probleem te zitten als nu. Hij benadrukt dat de kerk al meer dan zeventien jaar actief is in de buurt. “Waarom is er dan straks geen plek meer voor ons in de buurt? Ons verwijderen uit de buurt, zal een groot vacuüm achterlaten.”

Afgelopen zomer beschreef Het Parool al dat de gentrificatie in Amsterdam-Zuidoost voor veel strubbelingen en ongelijkheid in het stadsdeel zorgt. Ten westen van metrostation Bullewijk zijn woontorens verrezen, maar de bewoners van die torens weten de weg maar nauwelijks te vinden naar alles ten oosten van het station, zoals de Amsterdamse Poort, of de Maranathakerk dus.

De meest recente cijfers over de H-buurt van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), uit 2019, berekenen het gemiddelde jaarinkomen op 16.000 euro per persoon. Het Amsterdamse gemiddelde voor dat jaar lag op 38.000 euro.

Schaarste in de stad

Moses Alagbe wijst erop dat veel andere organisaties in de buurt met hetzelfde probleem kampen, en dat er voor hen nog geen oplossing gevonden is. Zeker vier tot vijf andere kerken in de Bijlmer weten nog niet hoe hun huisvesting er in de toekomst uit gaat zien.

De woordvoerder van Groot Wassink reageert daarop, ze zegt: “Vanwege de schaarste aan ruimte in de stad kan de gemeente niet voor iedere maatschappelijke voorziening passende huisvesting bieden.” Wegens herontwikkeling wordt er vaak met tijdelijke contracten gewerkt, aldus de woordvoerder. De wethouder zou, samen met stadsdeel Zuidoost, het gesprek aangaan met deze organisaties om te kijken waar zij ondersteund kunnen worden.