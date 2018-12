Afname in racistische incidenten in Amsterdam

In Amsterdam is de grootste afname te zien van alle politieregio's. Dit is een van de conclusies van het Verwey-Jonker Instituut na onderzoek in opdracht van de Anne Frank Stichting.



In heel Nederland daalde het aantal registraties van racisme en antisemitisme, behalve bij het aantal 'intentioneel antisemitische incidenten.' Dat waren er 46 in 2017 tegen 35 een jaar eerder. Het gaat daarbij om incidenten waarbij het 'aannemelijk is dat antisemitisme het motief is van de verdachte.' In Amsterdam het aantal incidenten in deze categorie gelijk gebleven.



Antisemitisme

De meeste incidenten van intentioneel antisemitisme komen voor in Amsterdam, Rotterdam en Midden-Nederland.



Het grootste deel van de antisemitische scheldincidenten is gericht tegen personen met een publieke taak. Ook dit jaar is het uitschelden van een politieambtenaar voor 'kankerjood' een vaak voorkomende vorm van antisemitisch schelden.