AFM: Nederland wordt centrum financiële handel

Vooral aandelen- en obligatieplatforms verhuizen van Groot-Brittannië naar Nederland. Banken vestigen zich volgens AFM veelal in Frankfurt en Parijs, vermogensbeheerders gaan naar Luxemburg en Dublin.



De Britse uittocht levert ook een probleem op: AFM heeft onvoldoende capaciteit om al die nieuwkomers goed te begeleiden en in de gaten te houden en gaat daarom uitbreiden.



Grote problemen

Bovendien kan een brexit zonder overeenkomst tussen EU en het Verenigd Koninkrijk grote problemen opleveren voor de financiële sector in Nederland. Bij een harde brexit verliezen zulke bedrijven in één klap de toegang tot de Britse markt - en hun Britse tegenhangers kunnen niet meer in Europa terecht.



Vooral bedrijven die actief zijn in de beurswereld moeten zich daar beter op voorbereiden. Dat gebeurt nu onvoldoende, aldus de toezichthouder.



Uitwijkplek

Al een trits beursbedrijven heeft voor Amsterdam gekozen als uitwijkplek. Dat komt doordat de EU financiële bedrijven verplicht om met een kantoor en medewerkers aanwezig te zijn in één van de lidstaten om in de Unie actief te mogen zijn.



Vandaag meldde de Britse zakenkrant The Financial Times dat de Australische Commbank (CBA) plannen heeft om met vijftig man naar Amsterdam te verhuizen.