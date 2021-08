Afghaanse vluchtelingen vertrekken dinsdag van Marineterrein

Evacués komen aan op het Marineterrein in Amsterdam. Beeld ANP

Sinds vorige week worden op het Marineterrein in het centrum ruim 400 Afghanen opgevangen, maar lang zullen zij niet in Amsterdam verblijven. In het natuurgebied Heumensoord bij Nijmegen heeft Defensie een noodkamp opgetuigd waar zij dinsdag naar worden overgeplaatst gaan. Voorzitter van stadsdeel Centrum Dehlia Timman (D66) bevestigt hun vertrek.

De nieuwe opvangplek in Heumensoord is bedoeld voor de Afghaanse vluchtelingen die nu verblijven op de militaire terreinen van Amsterdam en Harskamp. Heumensoord biedt in eerste instantie plaats aan 450 Afghanen en wordt de komende weken uitgebreid voor maximaal 1000 tijdelijke bewoners.

Quarantaine

Vorige week donderdag kwamen de eerste Afghanen op het Marineterrein aan. Vanwege de coronamaatregelen werd een quarantaineplicht van tien dagen ingesteld. De vluchtelingen zijn hierdoor niet in de stad geweest, al was deze behoefte er logischerwijs ook niet, zegt Carmen Schothuis, woordvoerder van het COA (Centraal orgaan opvang asielzoekers). “De eerste paar dagen waren de mensen echt moe. Ze hebben een heftige periode achter de rug. Je ziet nu dat ze een beetje landen, tot rust komen. Er is heel veel dankbaarheid.”

Volgens de woordvoerder werd het Marineterrein binnen een paar dagen omgetoverd tot een goed lopend opvangcentrum. Defensie zorgde ervoor dat er dagelijks drie maaltijden werden klaargemaakt en omdat er veel gezinnen met kleine kinderen zijn, werd een speelplek ingericht. Voor volwassenen was vooral een goede internetverbinding van belang. Schothuis: “Ze bellen met het thuisfront om contact te krijgen met familie die nog daar is. We zien dat daar nog heel veel zorgen over zijn.”

De noodopvang in Heumensoord geldt in eerste instantie tot 1 januari. Toch is de kans groot dat de ‘Amsterdamse’ Afghaanse vluchtelingen ook vanuit hier weer snel doorstromen. Uiteindelijk moeten zij naar reguliere asielzoekerscentra (azc’s) om hun asielaanvraag af te wachten. In tegenstelling tot Heumensoord zijn op reguliere azc’s meer faciliteiten ingericht voor vluchtelingen, zo zijn er bijvoorbeeld schoolfaciliteiten voor kinderen aanwezig.

Het is niet bekend of Amsterdam later nieuwe vluchtelingen zal opvangen. Burgemeester Femke Halsema zei vorige week dat de mensen uit Afghanistan van harte welkom zijn en samen met het COA te onderzoeken hoe Amsterdam hier een verdere rol in kan spelen.