Afghaanse tolk die zijn vrouw zou hebben vermoord mag worden uitgeleverd aan VS

De Afghaanse tolk zou het lichaam van zijn vrouw in een vrieskist hebben gestopt. Beeld Fieke Ruitinga

De Afghaan Wahid Kashify wordt er in Amerika van verdacht in 2019 zijn echtgenote om het leven te hebben gebracht. Hij zou haar lichaam in een vrieskist hebben gestopt. Na de moord legde Kashify een videobekentenis af op zijn telefoon, die later werd teruggevonden door de politie.

Op dat moment was hij echter al gevlucht naar zijn vaderland. Daar werd hij opgepakt en bracht hij twee jaar door in een beruchte gevangenis. Toen de Taliban aan de macht kwamen, werd hij bevrijd.

Daarop vluchtte hij naar Iran en trouwde daar met een Nederlandse vrouw. Op 23 augustus vorig jaar kreeg hij een Nederlandse verblijfsvergunning. Hij woonde twee maanden in de Amsterdamse wijk Venserpolder, werkte bij Picnic en bracht zijn vrije tijd door met voetbal en volleybal.

Halloween-volleybaltoernooi

De Amerikaanse autoriteiten wisten hem echter te traceren. Op 29 oktober vorig jaar werd hij op verzoek van Amerika door de Amsterdamse politie opgepakt tijdens een Halloween-volleybaltoernooi in Sporthal De Pijp. Sindsdien stond hij op de nominatie om te worden uitgeleverd.

Tijdens de behandeling van zijn uitleveringszaak betwijfelde Ruben den Riet, de Nederlandse advocaat van Kashify, of zijn cliënt nog wel een eerlijk proces in Amerika zou krijgen. Als hij wordt veroordeeld, hangt Kashify een straf van tussen de 20 en 26 jaar boven het hoofd.

Kashify laat bij monde van zijn advocaat weten dat hij overweegt in cassatie te gaan.