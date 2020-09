Afgeluisterde gesprekken werpen licht op extreem geweld Rolexbende in Zuid

Beeld ANP

Even daarvoor waren in de zittingszaal beelden getoond van de beroving van de vader van Nicolette van Dam. Daarop was te zien hoe een van de verdachten aan kwam rennen en Van Dam in de Apollolaan keihard tegen het hoofd sloeg. Na de roof werd het slachtoffer hevig bloedend achtergelaten. Hij liep op meerdere plekken breuken op aan zijn schedel en moest een groot aantal operaties ondergaan. Een vriend van Van Dam las een slachtofferverklaring voor. “Jullie hebben mijn leven voor altijd veranderd”.

De groep kwam eind januari 2019 in beeld van de recherche. Toen werd Amsterdam al bijna een jaar geteisterd door overvallers die het hadden voorzien op Rolexhorloges. Bij die berovingen werd fors geweld gebruikt.

Na een gewelddadige beroving in de J.J. Viottastraat bekeek de politie camerabeelden uit de omgeving. Daarop was te zien hoe drie mannen er na de roof van een dure Rolex Daytona vandoor gingen in een zwarte Golf. Die auto bleek op naam te staan van de moeder van Oussama A.. Deze en nog een andere auto werden vervolgens volgehangen met afluisterapparatuur.

‘7 doezoe’

Daardoor kon de politie ‘live’ meeluisteren met de gesprekken die na de roof op Van Dam in de auto werden gevoerd. “Een stoot en hij ging gelijk knock,” zei Mounir C.. “Hij viel als een kroket.” Ook werd er gesproken over de Rolex Milgauss die bij de roof werd buitgemaakt. Volgens Oussama A. was die ‘7 doezoe’ waard: “Ik heb er laatst ook een gehad.” Ook werd in de auto gezegd: “Je moet dit elke dag doen.” Niet lang na het gesprek werd hij aangehouden.

Mounir C. en Oussama A. hebben hun aandeel in de roof op Van Dam bekend. Beiden zeiden dinsdag ‘spijt' van die overval te hebben. “Ik vind het schandalig waar ik aan deel heb genomen,” zo zei een van hen.

Ook Mourad B. stelde niet te begrijpen waarom hij ooit aan de roof op Van Dam deel had genomen. Imran el K., die ten tijde van de roof minderjarig was, zei dat hij vanaf dag een dat hij in de jeugdinrichting kwam zijn excuses wilde aanbieden aan zijn slachtoffer. Hij zei dat hij mee had gedaan aan de gewelddadige beroving op Van Dam om ‘status op straat’ en ‘cash’ te krijgen. Ondanks het berouw voor hun betrokkenheid bij de roof is de Rolex die bij de overval is buitgemaakt nog altijd niet terecht.

De verdachten staan de komende weken terecht voor de roof op Van Dam en een groot aantal andere berovingen.