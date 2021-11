Afgelopen week 19 Amsterdamse schoolklassen in quarantaine

Beeld ANP

De flinke stijging van het aantal quarantaines is in lijn met de stijging van het aantal besmettingen, zegt GGD-arts infectiebestrijding Brigitte van Cleef. Veel scholen bellen de GGD om te overleggen of om advies te vragen over hoe om te gaan met besmettingen.

Elke vrijdag wordt de balans opgemaakt, maar de verwachting is dat het aantal quarantaines deze week verder zal stijgen. Alleen dinsdag al zijn er zes klassen naar huis gegaan, meldt de GGD.

“Bij elk corona-uitbraak wordt gekeken naar de beste aanpak,” zegt Van Cleef. “We adviseren quarantaine alleen als het nodig is. Sommige scholen kunnen het zelf al goed inschatten, andere scholen en ouders moeten we overtuigen van de noodzaak om kinderen naar huis te sturen als dat nodig is.”

Niet meer zorgen

Van Cleef merkt dat er niet per se meer zorgen zijn, maar wel dat er minder begrip is over hoe bepaalde dingen gaan. “Waarom mag het ene kind wel op school blijven en het andere niet? We hebben ook huilende medewerkers van een kinderdagverblijf aan de telefoon gehad, omdat ze alle regels gewoon niet meer snappen. Dat begrijp ik, want het is altijd maatwerk en het blijft ingewikkeld.”

Nu is de algemene regel: als iemand positief is getest, moeten de huisgenoten en nauwe contacten – als die niet beschermd zijn – in quarantaine. Maar wat als het er twee zijn? “Dat bekijken we per situatie. Het is bijvoorbeeld voorgekomen dat drie klasgenoten besmet waren, maar de klas niet in quarantaine hoefde, omdat die drie kinderen samen op een kinderfeestje waren waar een ander kind besmettelijk was. We kijken naar waar een besmetting vandaan komt en geven gericht advies.”

Het aantal positieve coronatests is dinsdag voor de vierde dag op rij boven de 11.000 uitgekomen. Tussen maandag- en dinsdagochtend kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 11.352 nieuwe meldingen. Dat is boven het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen. In de afgelopen week registreerde het RIVM gemiddeld 10.971 besmettingen per etmaal. Dat gemiddelde stijgt al weken.