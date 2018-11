Afgebrande kerk Weesp heeft 25 meter hoge spits terug

De torenspits viel in november 2016 van de kerk tijdens een hevige brand in het monumentale gebouw. De afgelopen maanden is de spits naast de kerk gerestaureerd. De toren is gemaakt van naaldhout en vurenhout en bedekt met leisteen. Hij weegt 24 ton.



Op de torenspits prijkt een nieuwe haan van messing, bekleed met bladgoud. De oorspronkelijke haan verdween in de nacht van de brand. Ook terug is het groen verlichte kruis dat vroeger van heinde en verre te zien was. Nu niet meer met neon, maar met led-lampen.



Voor de hijsklus waren twee kranen ingehuurd. Een met een capaciteit van 400 ton, de ander kon 140 ton aan gewicht dragen. De kranen worden opgebouwd tot een hoogte van ongeveer 75 meter. De toren moest op 40 meter hoogte worden geplaatst.



