Afdeling radiologie Slotervaart brengt bijna vijf ton op

De 271 bieders die aan de veiling meededen, kwamen uit 37 verschillende landen, waaronder Libië, Estland, Suriname en India. Alles is weg, laat curator Marlous de Groot weten. De opbrengst is nog een beetje een druppel op een gloeiende plaat: er is 45 miljoen euro nodig om alle schulden van het ziekenhuis te voldoen.



Deze en komende week worden nog veilingen opgestart voor de verkoop van spullen uit operatiekamers en uit de poliklinieken van het ziekenhuis. Op de afdeling radiologie stond de meest geavanceerde en dure apparatuur van het MC Slotervaart.



Zadelhoff

Vastgoedbedrijf Zadelhoff was een van de bieders op 'de belangrijkste medische apparatuur' uit de veiling die woensdag sloot. Daar zat in elk geval een MRI-scan bij. De curator mag biedingen afwijzen.



Zadelhoff wil de apparaten veiligstellen voor eventuele toekomstige huurders van het medisch zorgcomplex dat de ontwikkelaar samen met zorgondernemer Loek Winter wil realiseren. Winter was tot aan het faillissement mede-eigenaar en oud-bestuurder van het MC Slotervaart.



De gemeente Amsterdam probeert het plan van Zadelhoff en Winter te dwarsbomen. Vorige week begon het stadsbestuur een procedure om de erfpacht in te trekken, tot woede van de curatoren.



