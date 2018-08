AFC versterkt verdediging met oud-prof Linthorst

Amateurvoetbal

AFC heeft twee weken voor de start van de competitie in de tweede divisie Tim Linthorst aangetrokken. De 24-jarige centrale verdediger kwam het afgelopen seizoen uit voor Berliner AK in de Regionalliga Nordost (het vierde niveau in Duitsland).



De 1,94 meter lange Linthorst speelde in de jeugd van Vitesse en kwam tussen 2015 en 2017 uit voor De Graafschap in de eerste divisie. Linthorst stond de afgelopen week al in de basis van AFC tijdens de Gerrit van Hooff Memorial. AFC won het oefentoernooi in Heemskerk door zeges op ADO'20 (3-0) en Koninklijke HFC (2-1).



Cricket

De cricketers van VRA hebben gisteren door een nederlaag tegen HCC de landstitel verspeelt. De Amsterdamse ploeg verloor in Den Haag met vier wickets verschil en omdat concurrent VOC ook in Den Haag met 61 runs verschil won van HBS zijn de Rotterdammers voor het eerst sinds 1994 kampioen.



VRA pakte voor het laatst in 2011 de landstitel. Dosti was in 2015 de laatste Amsterdamse kampioen.



Honkbal

De competitiewedstrijd tussen Hoofddorp Pioniers en Amsterdam Pirates werd zaterdag al na een halve inning gestopt. Het veld in Hoofddorp was in eerste instantie door de scheidsrechters goedgekeurd, maar die beslissing werd al snel teruggedraaid.



Het was voor het eerst in zijn lange loopbaan als speler en trainer dat Piratescoach Charles Urbanus een dergelijke afgelasting meemaakte. "Het was mooi weer, de terreinknechten hadden alles gedaan om het veld goed te krijgen en iedereen had zin om te spelen. Ik snap dus wel dat de scheidsrechters begonnen" aldus Urbanus.



"Helaas was een aantal plekken echt niet bespeelbaar. Het leek wel drijfzand. Doorgaan had geen zin." De wedstrijd wordt morgenavond ingehaald.



Pirates kon gisteren op eigen veld wel in actie komen tegen Pioniers. De Amsterdamse ploeg won met 2-1 en houdt uitzicht op de eerste plaats in de hoofdklasse. Pirates heeft vijf punten minder dan koploper Neptunus uit Rotterdam, maar een duel minder gespeeld.



Pirates en Neptunus spelen deze week tijdens de laatste speelronde van de reguliere competitie drie keer tegen elkaar, twee keer in Rotterdam en één keer op sportpark Ookmeer.