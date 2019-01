AFC verliest topper door strafschop in blessuretijd

Amateurvoetbal

AFC is 2019 slecht begonnen. De koploper in de tweede divisie verloor de topper tegen nummer twee IJsselmeervogels thuis met 3-2. Het winnende doelpunt van de club uit Spakenburg viel pas in de vierde minuut van de blessuretijd.



IJsselmeervogels-aanvaller Maurice de Ruiter werd, volgens scheidsrechter Sam Dröge, door AFC-keeper Patrick Zonneveld onderuit gehaald in het strafschopgebied en de arbiter wees tot ontzetting van iedereen bij AFC naar de stip. De Ruiter schoot de strafschop zelf binnen.



Het was de tweede penalty die Dröge in de wedstrijd aan IJsselmeervogels gaf. De eerste werd ook benut. Milan Hoek en Kenny Teijsse maakten de doelpunten voor AFC dat door de nederlaag de voorsprong op IJsselmeervogels op de ranglijst zag slinken tot twee punten.



De amateurs van Ajax en De Dijk hebben de eerste wedstrijd na de winterstop in de zaterdag derde divisie gelijkgespeeld. Het duel tussen VVOG en Ajax eindigde in Harderwijk zoals het begonnen was: 0-0. De Dijk speelde uit bij DOVO met 1-1 gelijk. Kubilay Koylu maakte in Veenendaal het doelpunt voor de Amsterdammers. De Dijk is op basis van doelsaldo voorlaatste in de zaterdag derde divisie, Ajax staat op de veertiende plaats drie punten boven de degradatiezone.



OFC heeft in de strijd om de bovenste plaatsen in de zondag derde divisie dure punten laten liggen. De club uit Oostzaan speelde uit bij Hercules met 2-2 gelijk. OFC stond in de 85ste minuut door doelpunten van Reda Kharchouch en Mike Brantjes met 2-1 voor toen Hercules-speler Derek van Duuren een rode kaart kreeg. Het duel leek gespeeld, maar het was oud-De Dijkspeler Lars Raaijen die het tiental van de club uit Utrecht alsnog een punt bezorgde door de 2-2 binnen te schieten. Extra tegenvaller voor OFC was het uitvallen van topscorer Kharchouch met een hamstringblessure. De ploeg van coach Eric Heerings blijft door het gelijkspel op de vijfde plaats staan met negen punten minder dan koploper TEC.



Basketbal

De basketbalsters van Loon Lions hebben de Noord-Hollandse derby tegen Den Helder met ruim verschil gewonnen. Het werd in Landsmeer 80-60 voor de ploeg van coach Thijs Volmer. De Amerikaanse Katie Bussey werd met 24 punten topscorer aan de kant van het op de tweede plaats staande Lions, dat zes punten meer heeft dan nummer vijf Den Helder. De beste vier teams plaatsen zich voor de play-offs.



Handbal

De handbalsters van VOC speelden in de laatste competitiewedstrijd van 2018, na de eerste negen duels te hebben gewonnen, verrassend gelijk tegen middenmoter VZV. In de eerste wedstrijden van 2019 revancheerde VOC zich meteen voor die misstap. De ploeg uit Amsterdam-Noord won donderdagavond thuis met 45-22 van Foreholte en zaterdag was DVSD in Deurningen in Overijssel met 49-20 duidelijk een maatje te klein. VOC maakte in twaalf wedstrijden 476 doelpunten, een gemiddelde van net geen 40 goals per duel.



Korfbal

De korfballers van Blauw-Wit hebben in de strijd om de play-offs een forse nederlaag geleden bij concurrent LDODK. De ploeg van coach Barry Schep verloor in Gorredijk in Friesland met 30-20. Bij rust was het verschil een punt (14-13), maar in de tweede helft kreeg Blauw-Wit verdedigend geen vat meer op het aanvalsspel van de thuisploeg. Christian Dekkers was met zes treffers topscorer bij Blauw-Wit, dat door het verlies met LDODK op de gedeelde vierde plaats staat in de korfbal league.