AFC-velden maken plaats voor nieuwe gezinswijk bij de Zuidas

De Boelelaan. Beeld Google Streetview

De velden van AFC liggen nu nog kriskras verspreid in het gebied tussen de Boelelaan en de A10. Maar de voetbalclub moet terug van zeven naar vijf velden, die keurig op een rijtje komen te liggen, tegen de snelweg aan. Zo ontstaat, aan de Boelelaan, ruimte voor een nieuwe woonwijk.

“Wonen moet meer de nadruk krijgen op de Zuidas,” zegt wethouder Victor Everhardt, die verantwoordelijk is voor dit gebied, dat vooral bekendstaat als zakencentrum. Op de Zuidas staan in totaal 10.000 woningen gepland, waarvan er inmiddels drieduizend staan.

De nieuwe wijk langs de Boelelaan en de Beethovenstraat moet plek bieden aan 1350 woningen, waaronder 750 gezinswoningen met een oppervlakte van minimaal 75 vierkante meter. Het eerste gebouw dat zal verrijzen in dit gebied is dan ook een school, met daarbij een kinderopvang. De afgelopen jaren zijn veel gezinnen met jonge kinderen vertrokken uit Amsterdam, ongeveer 1 op de 8. Everhardt hoopt een aantal van hen naar de Zuidas te kunnen halen. “We willen dat dit gebied onderdeel wordt van de stad. Daar horen gezinnen bij.”

Indeling

De 1350 woningen worden verdeeld langs de lijn van 40-40-20, die is ingezet door de gemeente: 40 procent is sociale huur, 40 procent voor middeninkomens en dan blijft er 20 procent over voor het vrije – en dus duurdere – segment. Dit project is een belangrijke test zijn voor de haalbaarheid van deze indeling.

De Zuidas staat op zo ongeveer de duurste grond van Nederland, waarbij het niet voor de hand ligt dat projectontwikkelaars genoegen nemen met lagere huurinkomsten voor 80 procent van de woningen, de sociale en middeldure huur. Dat gaat ten koste van het rendement. De afgelopen maanden gaven veel marktpartijen aan dat Amsterdam voor hen geen interessante stad meer is: de grond is te duur, het rendement te laag en de duurzaamheidseisen te hoog.

De aanbesteding van deze wijk is nog niet begonnen, maar Everhardt rekent desalniettemin op voldoende animo van projectontwikkelaars, beleggers en bouwers. “We geven voor de grotere middeldure woningen een korting op de grondprijs,” zegt hij. “Ik ben ervan overtuigd dat hier een kans ligt om een mooie wijk te bouwen.”

De buurt wordt autoluw. Bewoners kunnen hun auto kwijt in parkeergarages rondom de woonwijk. De wijk wordt aan drie kanten omgeven door water en krijgt een park in het hart. Tussen de huizen en het vernieuwde AFC-terrein is de Maurice Ravellaan gepland, waardoor het sportcomplex een eigen toegang krijgt. De bouw van de woningen start, als alles goed gaat, in 2022.