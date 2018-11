AFC loopt na snel rood uit in titelstrijd

Amateurvoetbal

AFC blijft het uitstekend doen in de tweede divisie. De koploper won in en tegen Barendrecht met 3-0. AFC speelde bijna de hele wedstrijd tegen tien man. Ilyass Oulad-Ali van Barendrecht kreeg na elf minuten na een grove overtreding op Yordi Teijsse een rode kaart. Teijsse maakte vervolgens twee doelpunten en Raily Ignacio was goed voor de 3-0. AFC liep door de overwinning in de titelstrijd uit op Jong Sparta (2-2 tegen Koninklijke HFC) en IJsselmeervogels (3-0 nederlaag bij HHC Hardenberg). AFC heeft vier punten meer dan de achtervolgers.



De Ajax amateurs en De Dijk hebben het lastig in de zaterdag derde divisie. De Dijk wacht na dertien wedstrijden nog op de eerste zege van het seizoen. Dit weekeinde werd thuis met 4-1 verloren van het Friese Harkemase Boys. Kubilay Koylu maakte het doelpunt voor De Dijk.

Ajax ging in Hoornaar (Zuid-Holland) met 2-0 onderuit bij SteDoCo. De ploeg van coach Yuri Rose staat op de veertiende plaats in de zaterdag derde divisie slechts twee punten boven de nacompetitiestreep. De Dijk staat troosteloos onderaan.



OFC heeft dit seizoen met Reda Kharchouch een uitstekende aanwinst binnengehaald. De 23-jarige aanvaller, die eerder onder andere speelde bij de amateurs van Ajax, maakte in de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen Dongen in de zondag derde divisie twee doelpunten en bracht zijn seizoenstotaal daarmee op zeventien goals in dertien duels. Tom Noordhoff maakte de andere twee doelpunten.



Basketbal

De basketballers van Apollo hebben na tien nederlagen op rij eindelijk weer een wedstrijd gewonnen. Leeuwarden werd zaterdag in de Apollohal met 94-80 verslagen. Apollo-aanvoerder Dimeo van der Horst was hersteld van een enkelblessure en dat had effect bij de ploeg die als hekkensluiter aan de wedstrijd begon. Van der Horst werd met 25 punten topscorer aan de kant van Apollo, dat nu voorlaatste staat in de rangschikking.



De basketbalsters van Loon Lions uit Landsmeer hebben de topper tegen Lekdetec, ondanks een inzinking in het laatste kwart, met 74-69 gewonnen. De ploeg van coach Thijs Volmer stond na drie kwarten 54-49 voor, maar in het vierde kwart kwam Lekdetec terug. Met drie minuten te spelen stond de club uit Bemmel ineens met 63-60 voor. Volmer nam met succes een time-out. Lions nam het heft weer in handen en pakte de overwinning.



Korfbal

Blauw-Wit heeft gisteren laten zien een belangrijke kandidaat te zijn voor de play-offs. Het voor dit weekeinde als enige ploeg in de zaalcompetitie ongeslagen Fortuna uit Delft werd thuis met 24-20 verslagen. De na een sabbatical van een jaar bij Blauw-Wit teruggekeerde Otto Fabius werd met zeven doelpunten topscorer bij de Amsterdammers. Blauw-Wit, waar coach Barry Schep na dit seizoen stopt, staat na drie wedstrijden met vier punten, op basis van het doelsaldo, op de tweede plaats in de Korfbal League.