AFC krijgt 5 nieuwe velden en clubhuis op de Zuidas

Het sportpark krijgt vijf nieuwe kunstgrasvelden. Het werk moet volgend jaar zomer klaar zijn.

De definitieve gunning van het project is het sluitstuk van een jarenlang proces om AFC in te passen in de planontwikkeling van het gebied rondom de Zuidas. “Vanaf de jaren 90 heeft AFC met de gemeente gesproken over een nieuw sportpark met een clubhuis op de Zuidas. Het is onvoorstelbaar mooi dat het nu gerealiseerd gaat worden,” zegt voorzitter Ad Westerhof.

Ten zuiden van het nieuwe sportpark komt een woonwijk met ongeveer 1500 huizen.