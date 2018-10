AEX ziet openingswinst verdampen

Beleggers kregen een hoop bedrijfsresultaten te verwerken van grote Europese bedrijven als BP, Volkswagen en BNP Paribas. Op het Damrak profiteerde PostNL van een adviesverhoging.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel een fractie lager op 509,33 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 714,60 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt zakten tot 0,1 procent. Londen won 0,1 procent.



Hoofdfondsen

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen was supermarktconcern Ahold Delhaize met een winst van 1,6 procent. Olie- en gasconcern volgde Shell met een plus van 1,1 procent na sterke resultaten van concurrent BP. Staalbedrijf ArcelorMittal stond onderaan met een verlies van 1,6 procent.



In de MidKap ging postbezorger PostNL aan kop met een plus van 3 procent dankzij een adviesverhoging door Berenberg. Maaltijdbestelsite Takeaway sloot de rij met een min van 2,3 procent.



In Londen zakte het Britse levensmiddelenconcern Reckitt Benckiser 4,6 procent na tegenvallende resultaten. De Duitse concurrent Beiersdorf, die ook met cijfers kwam, daalde 2 procent in Frankfurt. Luchtvaartmaatschappij Lufthansa verloor 6 procent na tegenvallende kwartaalresultaten. Automaker Volkswagen kwam wel met goede resultaten dankzij sportwagenmerk Porsche en werd beloond met een koerswinst van 4,3 procent.



Kwartaalcijfers

In Parijs werd de Franse bank BNP Paribas 3,9 procent lager gezet na publicatie van de kwartaalcijfers. BP won 3,9 procent in Londen. De Britse olie- en gasreus heeft zijn winst in het derde kwartaal meer dan verdubbeld.



In Brussel kelderde Nyrstar bijna 10 procent. De metalengroep, die een maand geleden met een winstalarm kwam, zag de kwartaalwinst afnemen. Het bedrijf liet verder weten de opties voor de herfinanciering van zijn forse schuldenberg in 2019 te bekijken.



De euro noteerde op 1,1371 dollar, tegen 1,1382 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie stond vlak op 67,01 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper en kostte 77,16 dollar per vat.