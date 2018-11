AEX zet stijging voort

Beleggers kregen een flinke hoeveelheid bedrijfsresultaten voor de kiezen. Daarnaast werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank, dat later op de dag naar buiten komt.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent in de plus op 531,59 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 756,57 punten. Frankfurt, Londen en Parijs kregen er tot 0,5 procent bij.



Handelsupdate

ASML klom 1 procent bij de hoofdfondsen. De chipmachinemaker liet in aanloop naar een beleggersdag weten dat de jaaromzet in 2020 waarschijnlijk zal uitkomen op circa 13 miljard euro. Dat doel lag eerder nog op 11 miljard euro. In de MidKap zakte BAM 3,8 procent na een tegenvallende handelsupdate van het bouwbedrijf. Vastgoedbedrijf Eurocommercial Properties (min 6,7 procent) noteerde ex-dividend.



Bij de kleinere bedrijven raakte Sif 3,7 procent kwijt. De funderingsspecialist zette in het derde kwartaal een negatief resultaat in de boeken. Op de lokale markt verloor Curetis 6 procent. Het in Amsterdam genoteerde Duitse biotechnologiebedrijf haalde veel minder op dan verwacht met een private plaatsing van aandelen.



Winstverwachting

Het Belgische postbedrijf Bpost daalde 8 procent in Brussel na tegenvallende resultaten. In Parijs vielen de resultaten van de Franse bank Société Générale (plus 4 procent) en cateraar Sodexo (plus 6,1 procent) in goede aarde. De Italiaanse bank UniCredit zakte 1 procent na tegenvallende resultaten.



De kwartaalcijfers van Commerzbank werden beloond met een plus van ruim 5 procent in Frankfurt. Deutsche Telekom klom 0,7 procent na een verhoging van de winstverwachting. Siemens steeg 0,9 procent. Het grootste industriebedrijf van Europa kondigde aan zijn dividend te verhogen en voor 3 miljard euro aan eigen aandelen in te kopen. Bandenspecialist Continental daalde 1 procent na een handelsbericht.



De euro was 1,1437 dollar waard, tegen 1,1464 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent meer op 62,33 dollar. Brentolie klom 1,2 procent in prijs tot 72,91 dollar per vat.