AEX veert op na recente koersval

De handelszorgen namen wat af dankzij een sterker dan verwachte toename van de Chinese export in september.



Beleggers keken verder uit naar naar de kwartaalresultaten van de Amerikaanse banken JPMorgan, Citigroup en Wells Fargo.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,9 procent in de plus op 522,27 punten. De hoofdindex lijkt daarmee het verlies in de onstuimige beursweek te beperken tot ruim 3 procent.



De MidKap klom 1,5 procent tot 741,85 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt dikten tot 1,2 procent aan.



Sterkste stijger bij de hoofdfondsen was chipmachinemaker ASML met een winst van 3,3 procent. Telecomconcern KPN sloot de rij met een verlies van 0,5 procent.



In de MidKap ging chipbedrijf Besi aan kop met een plus van 5 procent na een adviesverhoging door Kepler Cheuvreux. Beursintermediair Flow Traders was de enige daler met een min van 0,5 procent.