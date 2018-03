AEX trekt plusje toch over de streep

Een daling van de toonaangevende Dow-Jonesindex in New York kort na opening zorgde er echter voor dat de Europese beurzen kortstondig in het rood doken.



De AEX-index in Amsterdam sloot uiteindelijk alsnog 0,2 procent hoger op 538,43 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 819,01 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt tekenden winsten tot 0,6 procent op, Londen daalde een fractie.



Bij de hoofdfondsen in Amsterdam was biotechnoloog Galapagos de grootste winnaar met een koerswinst van 3 procent, gevolgd door chipmachinefabrikant ASML (plus 1,6 procent). De grootste daler in de AEX was baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis met een min van 1,6 procent.



Air India

Air France-KLM won 1,5 procent. De luchtvaartcombinatie en haar partners Delta Air Lines en Jet Airways hebben naar verluidt interesse in de Indiase nationale luchtvaartmaatschappij Air India. Producent van natuurvoedingsmiddelen Wessanen deed het met een winst van 1,6 procent nog iets beter. Roestvrijstaalfabrikant Aperam en vastgoedinvesteerder Eurocommercial sloten de rij bij de middelgrote fondsen met een daling van 2,1 procent.



In Londen daalde GKN 2,5 procent in waarde. Het moederbedrijf van Fokker legde ook het uiterste overnamevoorstel van de Britse investeerder Melrose naast zich neer. Het aandeel stond een groot deel van de dag nog hoger, doordat beleggers toen nog mochten hopen op een mogelijk lucratieve overname.



Deal

In Frankfurt stegen de energiebedrijven RWE en E.ON fors met plussen tot 9,2 procent. De twee bedrijven hebben een deal gesloten over de Duitse Essent-moeder Innogy (plus 12,1 procent). Uiteindelijk wordt E.ON daarmee een bedrijf dat zich richt op energienetwerken en het leveren van energie aan consumenten. RWE richt zich op de opwekking van energie.



De euro was 1,2317 dollar waard, tegen 1,2330 dollar bij het Europese slot op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,6 procent tot 61,05 dollar en Brentolie werd 1,4 procent goedkoper op 64,60 dollar per vat.