AEX stijgt op drukke cijferdag

De aandelenbeurs in Amsterdam ging woensdag over een breed front vooruit. Ook de andere Europese beurzen stonden in het groen.



Beleggers kregen op de laatste dag van de grillige beursmaand oktober een hoop bedrijfsresultaten te verwerken. Op het Damrak werden de cijfers van onder meer DSM, Air France-KLM, GrandVision en Heijmans goed ontvangen.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,5 procent in de plus op 518,24 punten.



DSM klom 1,6 procent bij de hoofdfondsen. Het chemieconcern zag de omzet in het derde kwartaal stijgen. Topman Feike Sijbesma sprak van een 'zeer goed kwartaal'.



Het handelsbericht van Wolters Kluwer viel niet in goede aarde. De informatieleverancier was de enige daler met een min van 2,7 procent.



In de MidKap behoorden optiekketen GrandVision (plus 3,8 procent) en luchtvaartcombinatie Air France-KLM (plus 3,2 procent) tot de sterkste stijgers na goed ontvangen kwartaalrapporten. PostNL dikte 3 procent aan. Volgens de postbezorger zijn de extra kosten voor het openstellen van zijn postnetwerk voor concurrenten minder hoog dan gedacht.



Aperam stond onderaan met een min van 1,4 procent. Het roestvrijstaalconcern kampte afgelopen kwartaal met extreem uitdagende marktomstandigheden, vooral vanwege de importheffingen op staal en aluminium.



Bij de kleinere bedrijven vielen de handelsberichten van fitnessketen Basic-Fit (plus 7,6 procent) en bouwbedrijf Heijmans (plus 5,9 procent) in de smaak bij beleggers. Ook buiten het Damrak was het druk aan het cijferfront.