AEX sluit opnieuw met winst

Beleggers schoven de zorgen over het handelsconflict aan de kant en keken uit naar het begin van het kwartaalcijferseizoen. Op het Damrak ging Arcadis fors onderuit na de strategie-update over architectuurdochter CallisonRTKL.



De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,5 procent hoger op 560,58 punten. De MidKap won 0,5 procent tot 773,65 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,7 procent. Londen ging licht omhoog.



In de MidKap stond Arcadis onderaan met een min van 5,6 procent. Het advies- en ingenieursbureau doet CallisonRTKL toch niet van de hand, nadat eerder wel over een verkoop was gesproken. Het bedrijf zei de strategische opties voor de architectuurdochter te hebben onderzocht. Daaruit kwam naar voren dat het voor alle partijen het beste is dat CallisonRTKL een apart onderdeel blijft binnen Arcadis.



Air France-KLM

Air France-KLM zakte 1,7 procent na de sterke koerswinst een dag eerder. De raad van bestuur van de luchtvaartcombinatie komt donderdag bijeen. Dan wordt mogelijk over een opvolger van topman Jean-Marc Janaillac gepraat, schrijft de Franse zakenkrant Les Echos.



Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore en bodemonderzoeker Fugro waren koplopers in de MidKap met plussen tot 2,9 procent.



In de AEX voerde verzekeraar NN Group de stijgers aan met een winst van 2,2 procent. Kabel- en telecombedrijf Altice Europe en uitzender Randstad stonden onderaan met verliezen tot 2,5 procent.



In Londen sprong Ocado ruim 9 procent omhoog, ondanks een lagere winst in de eerste jaarhelft voor de Britse onlinesupermarkt. Shire ging licht vooruit in Londen. De Japanse farmaceut Takeda heeft goedkeuring gekregen van de Amerikaanse autoriteiten voor de miljardenovername van zijn Iers-Amerikaanse branchegenoot.



De euro was 1,1732 dollar waard, tegen 1,1745 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent tot 73,88 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent meer op 78,51 dollar per vat.