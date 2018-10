AEX sluit mineurweek af in stijl

Ook elders in Europa zakten graadmeters gedurende de sessie in het rood. Zorgen over oplopende rente in de VS en aanhoudende handelsspanningen blijven het sentiment drukken.



De AEX-index sloot met een verlies van 0,3 procent op 516,29 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 734,51 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen verloren tot 0,2 procent.



Turkse economie

De graadmeter in Istanbul won 2 procent. De index veerde iets op nadat bekend werd dat de Amerikaanse predikant Andrew Brunson door Turkse autoriteiten was vrijgelaten. Daarmee neemt mogelijk de Amerikaanse druk op de Turkse economie iets af. Sterkste stijger in de AEX was biotechnologiebedrijf Galapagos met een winst van 1,9 procent.



ArcelorMittal volgde met een winst van 1,7 procent. Het staalconcern bereikte een overeenkomst met Liberty House Group over de verkoop van onderdelen in Tsjechië, Roemenië, Macedonië en Italië. Volgens analisten van ING is de markt te pessimistisch over de toekomstige winsten van het concern. Telecombedrijf KPN verloor 4 procent en was daarmee de sterkste daler in de AEX.



Geen kopers

ABN AMRO verloor 0,4 procent. De bank heeft volgens het Financieele Dagblad (FD) zijn hypotheekdochter Stater weer uit de verkoop gehaald. Het bedrijf, dat circa 225 miljoen euro moest opleveren, trok geen kopers voor het bedrag waar de bank op mikte.



In de MidKap ging betalingsbedrijf Adyen aan kop met een winst van 4,7 procent, na het stevige verlies een dag eerder. Chipbedrijf Besi zag zijn beurswaarde 2,6 procent stijgen na een adviesverhoging door Kepler Cheuvreux. Vastgoedfonds Eurocommercial Properties sloot de rij met een min van 2,2 procent.



Beenmergtransplantaties

Op de lokale markt kelderde Kiadis Pharma 8,4 procent. Het biotechnologiebedrijf rekent op een vertraging van het oordeel door de Europese toezichthouder over zijn middel voor gebruik bij beenmergtransplantaties bij leukemiepatiënten. Volgens analisten is de vertraging in het goedkeuringsproces echter geen reden tot zorg.



De euro was 1,1562 dollar waard, tegen 1,1566 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 71,30 dollar. Brentolie werd een fractie goedkoper op 80,22 dollar per vat.