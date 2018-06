AEX over breed front omhoog

Beleggers schoven de zorgen over het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China even aan de kant. Op het Damrak kende speciaalchemieconcern DSM een grillig koersverloop na een update van de strategie.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent in de plus op 557,49 punten. De MidKap, die kampte met een technische storing bij de opening, klom 0,3 procent tot 797,39. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt gingen tot 0,3 procent vooruit. Londen won 0,9 procent.



Splitsing

Bij de hoofdfondsen gaf DSM een stevige openingswinst uit handen en zakte 2,1 procent. Beleggers reageerden aanvankelijk verheugd op de hogere winstdoelen en de dividendverhoging van het concern. De speculatie over een splitsing van het concern werd echter de kop ingedrukt nadat topman Feike Sijbesma liet weten dat de onderdelen Nutrition en Materials nog altijd goed bij elkaar passen.



Grootste stijger in de AEX was staalconcern ArcelorMittal met een winst van 2,3 procent. Kabel- en telecomconcern Altice Europe en ABN AMRO volgden met plussen van meer dan 1 procent.



Aegon daalde 0,7 procent. Financieel directeur Matthew Rider verwacht meer consolidatie op de Nederlandse verzekeringsmarkt en ziet branchegenoot Vivat als een potentiële overnameprooi. De verzekeraar blijft zich richten op autonome groei, maar kijkt ook nadrukkelijk naar aankopen. Vivat is de voormalige verzekeringstak van SNS Reaal.



Stijgers

In de MidKap voerde luchtvaartcombinatie Air France-KLM de stijgers aan met een winst van 1,5 procent. Vastgoedbedrijf Wereldhave sloot de rij met een verlies van 1,6 procent.



De oliehandelaren hielden de ogen gericht op Wenen, waar de olieministers van OPEC zich verzamelen voor de vergadering op vrijdag. De Iraanse olieminister verklaarde bij aankomst niets te zien in een productieverhoging door het oliekartel. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 65,44 dollar. Brentolie steeg 0,6 procent in prijs tot 75,54 dollar per vat.



De euro was 1,1574 dollar waard, tegen 1,1578 dollar op dinsdag.