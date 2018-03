AEX opent zonder grote bewegingen

De opening van de beurs in Frankfurt was vertraagd door een technische storing. De AEX-index op Beursplein 5 stond kort na de openingsbel 0,1 procent hoger op 533,70 punten.



De MidKap steeg eveneens 0,1 procent tot 814,68 punten. In Londen en Parijs zakten de koersen een fractie.



Altice was met een winst van 3,4 procent de grootste stijger in de AEX. Het telecom- en kabelbedrijf zette afgelopen jaar een iets lagere omzet in de boeken.



Het bedrijfsresultaat (ebitda) bleef stabiel. Verder verbeterde Altice, dat afgelopen jaar onder druk stond door de hoge schuldenlast, de winstgevendheid in het vierde kwartaal.