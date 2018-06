AEX opent licht lager

Beleggers namen wat gas terug na het sterke herstel in de afgelopen handelsdagen en keken uit naar de G7-top later deze week. Op het Damrak kelderde bouwer BAM na een adviesverlaging.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,1 procent in de min op 561,05 punten. De MidKap daalde ook 0,1 procent, tot 801,45 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,4 procent.



In de MidKap zakte BAM ruim 6 procent na een adviesverlaging door ING. Philips steeg 0,3 procent bij de hoofdfondsen. Het zorgtechnologieconcern koopt EDP Solutions, dat zich bezighoudt met medische beeldvorming rond hartritmestoornissen. Philips betaalt in eerste instantie 250 miljoen euro in contanten, later gevolgd door mijlpaalbetalingen.