AEX opent licht hoger

Beleggers bleven voorzichtig na de zware koersverliezen van afgelopen week en keken uit naar de kwartaalcijfers die later in de week naar buiten komen.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,2 procent in de plus op 517,30 punten. De MidKap zakte 0,1 procent tot 733,62 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,2 procent, Londen won 0,2 procent.



Aan kop

Grootste daler bij de hoofdfondsen was kabel- en telecomconcern Altice Europe met een verlies van 0,9 procent. Speciaalchemiebedrijf DSM was de sterkste stijger met een plus van 1,3 procent. In de MidKap sloot betaalbedrijf Adyen de rij met een min van 2,1 procent. Navigatiedienstverlener TomTom ging aan kop met een winst van 1,1 procent.