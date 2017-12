AEX opent laatste handelsdag van het jaar met verlies

De handel op de beurzen zal naar verwachting zeer dun blijven aangezien veel institutionele investeerders en bedrijven hun boeken al hebben gesloten.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent in de min op 546,48 punten. De MidKap daalde een fractie tot 834,79 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren 0,1 procent.



Unilever aan kop

In Londen, waar de beurs een halve dag open is, won de FTSE 0,1 procent. Grootste daler bij de hoofdfondsen was verzekeraar Aegon met een verlies van 0,7 procent. Levensmiddelenconcern Unilever ging aan kop met een plus van 0,1 procent.



In de MidKap stond Air France-KLM bovenaan met een winst van 0,8 procent. De luchtvaartcombinatie is bij de middelgrote fondsen ook de grote winnaar van het jaar met een koerswinst van ruim 160 procent.