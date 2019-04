AEX opent fractie lager

De beurshandel stond vooral in het teken van de ingelaste EU-top over de brexit en het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), die beide later deze week op de agenda staan.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de min op 561,91 punten. De MidKap daalde ook 0,1 procent, tot 803,25 punten. De beursgraadmeters in Londen en Parijs verloren 0,2 procent. De DAX in Frankfurt zakte 0,3 procent, na een sterker dan verwachte daling van de Duitse export in februari.



Grootste daler bij de hoofdfondsen was verfconcern AkzoNobel met een verlies van bijna 1 procent na een adviesverlaging door ABN AMRO. Betaalbedrijf Adyen daalde 0,9 procent na een negatief rapport van KBC Securities. Staalmaker ArcelorMittal voerde de stijgers aan met een winst van 0,4 procent.