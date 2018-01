AEX licht hoger op eerste handelsdag 2018

Met name staalconcern ArcelorMittal deed het goed bij de hoofdfondsen op Beursplein 5. Elders in Europa lieten de meeste aandelenmarkten wel verliezen optekenen.



De AEX eindigde een fractie hoger op 544,79 punten. De MidKap steeg 0,7 procent tot 840,49 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,5 procent.



AirFrance-KLM

ArcelorMittal was koploper in de hoofdindex met een plus van 3,4 procent. Ook kabel- en telecombedrijf Altice deed het goed met een koerswinst van 3 procent, gevolgd door oliedienstverlener SBM Offshore met een stijging van 1,9 procent. Grootste daler was tankopslagbedrijf Vopak met een min van 1,6 procent. Biotechnoloog Galapagos en Unilever gingen tot 1,4 procent omlaag.



In de MidKap was Air France-KLM de uitblinker met een winst van 3,6 procent. Andere flinke stijgers waren onder meer bodemonderzoeker Fugro en bouwer BAM. BAM heeft opdracht gekregen voor de bouw van een grote evenementenhal in Abu Dhabi. Er werden geen financiële details over de opdracht gemeld. Trustkantoor Intertrust en beursintermediair Flow Traders stonden onderaan bij de middelgrote fondsen met verliezen tot 2,2 procent.



Steinhoff

In Londen klom IAG 2,7 procent in waarde. De eigenaar van onder meer British Airways en Iberia koopt de Oostenrijkse luchtvaartmaatschappij Niki voor 20 miljoen euro, nadat de Duitse concurrent Lufthansa (min 1,3 procent) zich had teruggetrokken uit het verkoopproces vanwege mededingingszorgen.



In Frankfurt ging Steinhoff ruim 10 procent vooruit. De meubelketen gaat ook een deel van de cijfers over 2015 herzien. Hoe lang het onderzoek naar het boekhoudschandaal duurt is nog onduidelijk. Tot die tijd komt Steinhoff niet met cijfers over 2017. Volgens het bedrijf kan ook niet vertrouwd worden op de cijfers van 2015 en 2016.



De euro was 1,2057 dollar waard, tegen 1,2016 dollar bij het slot van 2017. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 60,25 dollar. Brentolie zakte 0,7 procent tot 66,40 dollar per vat.