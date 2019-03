AEX levert openingswinst in

De aandacht van beleggers bleef uitgaan naar de brexitperikelen en de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de min op 544,49 punten. De MidKap steeg 0,6 procent tot 758,96 punten. De hoofdindex in Parijs daalde 0,1 procent en Frankfurt ging een fractie omlaag.



De Londense FTSE won 0,1 procent. Het Britse Lagerhuis buigt zich over alle opties voor de brexit. De parlementariërs bekijken onder meer of het Verenigde Koninkrijk op de valreep moet afzien van de brexit, een nieuw referendum gaat houden of toch de deal van premier Theresa May moet accepteren.



Ex-dividend

Bij de hoofdfondsen op het Damrak noteerde vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield ex-dividend en zakte 3 procent. Betaalbedrijf Adyen zakte 1,8 procent door concurrentievrees. De Amerikaanse bank Citigroup breidt zijn betaaldiensten voor bedrijven uit en richt zich nu ook op consumenten, het werkterrein van Adyen. Uitzender Randstad was de sterkste stijger met een winst van 0,9 procent.



Op de lokale markt klom Avantium 3,1 procent. Het chemiebedrijf leed in 2018 een groter verlies, maar dat was voor een groot deel het gevolg van eenmalige kosten en afschrijvingen vanwege het uitkopen van voormalig partner BASF. VEON daalde 2,8 procent. Het Noorse telecombedrijf Telenor verkoopt opnieuw een deel van zijn belang in het in Amsterdam genoteerde telecomconcern.



Fusiegesprekken

In Parijs won Renault 2,9 procent. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times wil de Franse automaker de gesprekken over een fusie met Nissan weer opstarten. Dat moet binnen een jaar gebeuren en is voor de Fransen de eerste stap naar een gezamenlijk bod op Fiat Chrysler, dat onlangs liet weten open te staan voor een samenwerkingsverband of fusie.



De euro was 1,1259 dollar waard, tegen 1,1287 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,3 procent tot 59,79 dollar. Brent kostte 0,2 procent meer en werd verhandeld voor 68,10 dollar per vat.