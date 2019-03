AEX lager na duikeling Chinese export

De zorgen over een vertraging van de wereldwijde economie werden verder aangewakkerd door een forse daling van de Chinese export. Daarnaast wordt uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,8 procent in de min op 532,28 punten. De MidKap zakte 1,3 procent tot 754,31 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,7 procent.



De export van China kelderde in februari met 20,7 procent. Dat is de sterkste daling in drie jaar tijd. Economen hadden gerekend op een daling van de uitvoer met 4,8 procent.



Onder druk

De banken bleven onder druk staan na de verlaging van de groeiverwachting door de Europese Centrale Bank (ECB) en het nieuwe pakket voor goedkope leningen aan banken. In Amsterdam verloren ING en ABN AMRO 1,4 en 1,6 procent. BNP Paribas zakte 0,9 procent in Parijs. Ook de Spaanse en Italiaanse banken werden opnieuw van de hand gedaan.



In Frankfurt daalde Deutsche Bank 0,3 procent en klom Commerzbank 1 procent. Volgens het Duitse blad Focus praten de topbestuurders van de twee banken weer over een mogelijk samengaan van de financiële concerns.



Staalmaker ArcelorMittal was de grootste daler in de AEX met een min van 2,6 procent. Levensmiddelenconcern Unilever stond bovenaan met een plusje van 0,3 procent. Bij de kleinere bedrijven daalde fietsenfabrikant Accell 1,2 procent na publicatie van de jaarcijfers. Automatiseerder Ctac, die ook met resultaten kwam, zakte 4,3 procent.



EssilorLuxottica verloor 4 procent in Milaan. De Frans-Italiaanse brillen- en lenzenreus heeft in het jaar van zijn fusie de omzet en winst licht zien dalen. Volkswagen zakte 1,8 procent. De autobouwer gaat naar verluidt op zijn thuisbasis in het Duitse Wolfsburg mogelijk 7000 banen schrappen.



De euro was 1,1201 dollar waard, tegen 1,1220 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent goedkoper op 56,12 dollar. Brent zakte 1,2 procent in prijs tot 65,50 dollar per vat.