AEX lager in rustige kersthandel

In de MidKap sloot bodemonderzoeker Fugro de rij met een min van 3,7 procent. Postbezorger PostNL was koploper met een plus van 1,2 procent. Takeaway.com daalde 1,4 procent. De maaltijdbestelsite steeg vrijdag ruim 28 procent na de overname van Duitse maaltijdbezorgdiensten van zijn Duitse branchegenoot Delivery Hero.



Kaartenmaker

TomTom verloor 0,3 procent. Topman Edzard Overbeek van kaartenmaker HERE wilde in een interview met Het Financieele Dagblad geen commentaar geven op de geruchten over een overname van concurrent TomTom door HERE. Overbeek rekent verder op een tweestrijd met techreus Google, die zich steeds nadrukkelijker op de navigatiemarkt begeeft.



Euronext daalde 0,2 procent. De beursuitbater wil Oslo Børs overnemen voor 625 miljoen euro. Euronext zegt steun te hebben van aandeelhouders met een totaal belang van 49,6 procent in de Noorse beurs.



De euro was 1,1396 dollar waard, tegen 1,1404 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 45,55 dollar. Brentolie steeg 0,1 procent in prijs tot 53,88 dollar per vat.