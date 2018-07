AEX lager door handelszorgen

De beurshandel werd opnieuw gedomineerd door het handelsconflict dat met de extra importheffingen van de Verenigde Staten op Chinese goederen verder dreigt te escaleren.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent lager op 555,92 punten. De MidKap zakte 0,5 procent tot 769,69 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt leverden tot 1,1 procent in.



De Amerikaanse regering heeft een lijst gepubliceerd met Chinese producten waarvoor zij de invoerheffingen met 10 procent wil verhogen. In totaal gaat het om 200 miljard dollar aan goederen. Op de lijst staan onder meer kleding, sigaretten, ijskasten en etenswaren. Tot 30 augustus loopt er een inspraakprocedure. Daarna kan de heffing van kracht worden.



Deens gasveld

Grootste daler bij de hoofdfondsen was staalconcern ArcelorMittal met een verlies van ruim 2 procent. Informatieleverancier Wolters Kluwer zakte 0,8 procent na een adviesverlaging door Macquarie. Telecomconcern KPN voerde de schaarse stijgers aan met een winst van 0,5 procent.



In de MidKap sloot chiptoeleverancier Besi de rij met een min van 1,6 procent. Metaalspecialist AMG volgde met een verlies van 1,5 procent. Sterkste stijger was beursintermediair Flow Traders met een plus van ruim 1 procent.



Bij de kleinere bedrijven klom Sif Holdings 3,5 procent. De funderingsspecialist wil Fred van Beers benoemen tot nieuwe bestuursvoorzitter. Sif kreeg tevens een opdracht voor een Deens gasveld. Beddenverkoper Beter Bed dikte ruim 10 procent aan na een adviesverhoging door ABN AMRO.



Bod op Sky

In Londen daalde Sky 1,1 procent. Mediaconcern 21st Century Fox heeft zijn bod op zijn Britse branchegenoot verhoogd. Het concern van mediamagnaat Rupert Murdoch is bereid 14 pond per aandeel te betalen voor de aandelen Sky die het nog niet bezit.



Burberry zakte 4,8 procent na een kwartaalupdate van het Britse modehuis. De Britse detacheerder PageGroup klom 1,2 procent na een recordwinst in het tweede kwartaal.



De euro noteerde vrijwel onveranderd op 1,1731 dollar. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent goedkoper op 73,66 dollar. De prijs van Brentolie zakte 1,6 procent tot 77,57 dollar per vat.