AEX-index sluit op hoogste niveau sinds zomer 2001

Beleggers hielden in heel Europa vast aan hun optimistische stemming van de afgelopen dagen. Op het Damrak hielp vooral de stevige koerswinst van Altice een handje mee.



De AEX ging met een plus van 0,4 procent de handel uit op 563,04 punten. Daarmee werd het piekniveau van 2007 overtroffen. Toen noteerde de toonaangevende graadmeter op 16 juli een slotstand van 561,90 punten. De laatste keer dat de AEX boven die stand eindigde was in 2001.



Lift

Ook de andere graadmeters zaten dinsdag in de lift. De MidKap won 0,4 procent tot 857,41 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,7 procent. Het sentiment onder beleggers werd onder meer gesteund door sterker dan verwachte macro-economische cijfers uit Duitsland.



Altice was veruit de grote winnaar bij de hoofdfondsen in Amsterdam, met een winst van 10,5 procent. Het kabel- en telecomconcern zet zijn Amerikaanse tak op eigen benen. De splitsing moet ervoor zorgen dat Altice USA onder leiding van topman Dexter Goei kan blijven groeien, zonder last te ondervinden van de schulden van het moederbedrijf.



Verder ging verzekeraar Aegon sterk vooruit, met een plus van 2,4 procent. Onderaan in de AEX stond supermarktconcern Ahold Delhaize, dat 1,3 procent verloor.



Philips

Philips Lighting leverde ruim 3 procent in en sloot daarmee de rij in de MidKap. Het verlichtingsbedrijf schrapt 118 van de ruim 350 banen op de High Tech Campus in Eindhoven. De ingreep is bedoeld om de onderzoeksafdeling effici├źnter en meer toegespitst te maken. Grootste stijger in de MidKap was navigatiebedrijf TomTom met een plus van 4 procent.



De euro was 1,1925 dollar waard, tegen 1,1976 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,5 procent meer op 62,67 dollar. Brentolie steeg 1,3 procent in prijs tot 68,63 dollar per vat.