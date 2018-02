AEX herstelt van verliesbeurt

Beleggers verwerkten onder meer de resultaten van grote bedrijven als HSBC en BHP Billiton.



De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,8 procent hoger op 532,93 punten. De MidKap klom 0,9 procent tot 815,64 punten. Frankfurt en Parijs stegen tot 0,8 procent. Londen ging een fractie omlaag.



Nieuwe technologie

Grootste stijger bij de hoofdfondsen was ASML met een winst van 3,2 procent. De chipmachinebouwer benoemt Christophe Fouquet per 1 april tot lid van de raad van bestuur. Hij krijgt de leiding over het EUV-programma. Met die nieuwe technologie moeten de klanten van ASML de komende jaren op grote schaal chips gaan produceren.



Ook baggeraar Boskalis had een goede dag met een plus van 2,1 procent. Grootste daler in de AEX was kabel- en telecombedrijf Altice met een min van 1,4 procent. Supermarktconcern Ahold Delhaize volgde met een koersverlies van 0,9 procent.