AEX geeft terrein prijs

De aandacht bleef uitgaan naar de ontwikkelingen rond de brexit en resultaten van grote Europese bedrijven als Société Générale, Metro en Beiersdorf.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent in de min op 497,72 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 685,84 punten. Parijs en Frankfurt verloren tot 0,6 procent. De hoofdindex in Londen zakte 0,4 procent.



Brexit

De Britse premier Theresa May overleefde woensdag een motie van wantrouwen, die was ingediend door oppositiepartij Labour. May moet nu voor maandag met een alternatief komen voor haar weggestemde brexitdeal.



Verzekeraar Aegon behoorde tot de grootste dalers bij hoofdfondsen met een verlies van 1,7 procent, na een verkoopadvies door analisten van Citi. Sterkste stijger was telecomconcern KPN met een winst van 0,5 procent. In de MidKap stond roestvrijstaalmaker Aperam onderaan met een min van 3,6 procent. Postbezorger PostNL profiteerde van een positief analistenrapport van Jefferies en ging aan kop met een plus van 5 procent. Maaltijdbestelsite Takeaway kreeg een adviesverhoging van RBC en won 1,8 procent.



Onrust

Bij de kleinere bedrijven zakte funderingsspecialist Sif 6,2 procent, na een afwaardering door ING. In Parijs zakte Société Générale 4 procent na een omzetalarm. De Franse bank verwacht negatieve effecten te ondervinden van de onrust op de financiële markten. Renault daalde 0,9 procent. De Franse regering, een grootaandeelhouder van de autobouwer, stuurt aan op een vertrek van de in opspraak geraakte topman Carlos Ghosn. Metro steeg 3,6 procent in Frankfurt. De Duitse eigenaar van groothandelsketen Makro zag de kwartaalomzet duidelijk groeien. AB Foods won 4,7 procent in Londen. Het moederbedrijf van kledingketen Primark wist de kerstverkopen op te voeren. In Wenen kelderde staalproducent Voestalpine 8 procent, na een nieuw winstalarm.



De euro was 1,1387 dollar waard, tegen 1,1402 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,7 procent tot 51,94 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 61,02 dollar per vat.