AEX gaat met winst het weekend in

Beleggers trokken zich op aan de slotrally op Wall Street van donderdag. Verder was er weinig richtinggevend nieuws op de laatste volledige handelsdag van het jaar. De AEX sloot 1,7 procent hoger op 484,17 punten.



De Amsterdamse hoofdindex koerst af op een verlies van zo'n 11 procent in 2018. Het is het eerste jaarverlies sinds 2011.



De MidKap dikte 2,6 procent aan tot 645,52 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Londen klommen tot 2,3 procent. De Duitse DAX won 1,7 procent. De beurs in Frankfurt, die maandag gesloten blijft vanwege oudjaarsdag, kwam op een jaarverlies van meer dan 18 procent uit en kende daarmee het slechtste beursjaar sinds 2008.



In Milaan, waar ook voor het laatst dit jaar kan worden gehandeld, steeg de hoofdindex 1,4 procent. De Italiaanse beurs had een jaarverlies van ruim 16 procent. De Londense beurs en de Euronext-markten in Amsterdam, Brussel en Parijs zijn maandag nog een halve dag open. Op 1 januari zijn alle beurzen gesloten.



Alleen digitaal beveiliger Gemalto verloor iets (min 0,1 procent), de andere hoofdfondsen op het Damrak eindigden in het groen. Sterkste stijger was kabel- en telecomconcern Altice Europe met een winst van 7,1 procent.



Shell klom 2,2 procent. Het olie- en gasconcern begint met het volledig in ontwikkeling brengen van de Argentijnse schalievelden. Daarnaast heeft Shell de verkoop van belangen in enkele ondernemingen in Nieuw Zeeland aan olie- en chemiebedrijf OMV afgerond.



Euronext steeg 1,7 procent. Het beursbedrijf heeft toezeggingen van de houders van meer dan 50 procent van Oslo Børs. De Noorse beursuitbater gaf aan met Euronext in gesprek te willen, maar ook naar andere opties te willen kijken.



De euro was 1,1446 dollar waard, tegen 1,1409 dollar op donderdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,1 procent tot 45,57 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer en werd verhandeld voor 52,28 dollar per vat.