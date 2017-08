AEX duikt bij slotbel nipt in het rood

Beleggers op Beursplein 5 verwerkten een stroom aan bedrijfsresultaten, al openden vooral kleinere fondsen de boeken. De cijfers van funderingsbouwer Sif konden overduidelijk niet bekoren.



De AEX-index eindigde door de laatste tik op de koersborden nipt in het rood op 519,10 punten. De MidKap sloot 0,1 procent lager op 787,73 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt stegen tot 0,3 procent. Parijs sloot een fractie lager.



Bij de hoofdfondsen in Amsterdam was digitaal beveiliger Gemalto de sterkste stijger met een winst van 2,9 procent. Ook verzekeraars Aegon en NN Group stonden met winsten tot 1,1 procent bij de koplopers. Oliedienstverlener SBM Offshore sloot de rij met een min van 1,6 procent.



Sterkste stijger

In de MidKap was bodemonderzoeker Fugro veruit de sterkste stijger met een plus van 2,6 procent na een adviesverhoging door ABN AMRO. PostNL dikte 0,4 procent aan. De postbezorger mag de tarieven voor het versturen van post volgend jaar met 7,1 procent verhogen.



Bouwbedrijf BAM, dat in de eerste zes maanden van het jaar meer winst boekte, verloor 0,9 procent. Intertrust, dat ook met cijfers kwam, daalde 0,8 procent.



Bij de kleinere bedrijven leverde Sif ruim 14 procent aan beurswaarde in. De funderingsbouwer schroefde zijn winstverwachting voor het hele jaar terug. Het bedrijf moest voor nieuwe productiefaciliteiten in Rotterdam meer kosten maken dan verwacht en zag daardoor het bedrijfsresultaat in het eerste halfjaar dalen.



Winstalarm

Dixons Carphone verloor in Londen 23 procent. De verkoper van mobiele telefoons gaf een winstalarm doordat consumenten in de Britse markt minder snel een nieuwe telefoon aanschaffen en nieuwe toestellen duurder zijn geworden door wisselkoersschommelingen.



In Frankfurt viel het koersverlies van winkelconcern Steinhoff International op. Het aandeel kelderde ruim 9 procent, nadat bekend werd dat er een onderzoek is ingesteld tegen de topman van het bedrijf vanwege vermeende boekhoudfraude. Ook andere medewerkers van Steinhoff worden onderzocht.



De euro was bij de slotbel 1,1801 dollar waard, tegen 1,1805 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,5 procent minder op 47,68 dollar. De prijs van Brentolie zakte 0,9 procent naar 52,10 dollar per vat.