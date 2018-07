AEX breidt winst uit

Beleggers keken onder meer uit naar de kwartaalresultaten van de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Wells Fargo en Citigroup en schoven de handelszorgen even aan de kant.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent in de plus op 560,53 punten. De MidKap steeg 0,7 procent tot 778,87 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen klommen tot 0,8 procent.



Sterkste stijger bij de hoofdfondsen was chipmachinemaker ASML met een winst van 1,9 procent. Telecomconcern KPN stond onderaan met een verlies van 0,8 procent.



Baggeraar

In de MidKap voerde bodemonderzoeker Fugro de stijgers aan met een plus van 4,7 procent na een adviesverhoging door ING. Boskalis klom 1,4 procent. De baggeraar heeft voor 65 miljoen dollar aan nieuwe opdrachten binnengesleept. Grootste daler was vastgoedfonds WDP dat 0,5 procent kwijtspeelde.



Air France-KLM daalde 0,1 procent. De Franse staat moet zich niet bemoeien met de luchtvaartcombinatie, want anders kan het zomaar einde oefening betekenen, waarschuwden een aantal prominente personeelsleden, bestuurders, oud-bestuurders en vakbonden in een open brief aan de Franse president Emmanuel Macron.



Bakfiets

Bij de kleinere bedrijven klom Accell 1 procent. Het fietsenbedrijf lijft Velosophy, de Nederlandse moederonderneming van bakfietsmerk Babboe, helemaal in. Accell had al een minderheidsbelang van 35 procent in Velosophy.



Heijmans won 2,6 procent. Bestuursvoorzitter Ton Hillen zei tegen De Telegraaf dat het bouwconcern in de race is voor de ontwikkeling van het gebied rond de nieuwe Kuip in Rotterdam-Zuid.



In Stockholm steeg Saab ruim 2 procent. Het Zweedse defensie- en luchtvaartconcern is volgens zakenkrant Dagens Industri in gesprek met vakbonden over het ontslag van zo'n 1300 van zijn circa 16.500 medewerkers.



Sterk kwartaal

Hays won 4,7 procent in Londen. Het Britse detacheringsbedrijf verwacht dat de jaarwinst boven de huidige marktverwachting zal uitkomen na een sterk vierde kwartaal.



De euro was 1,1631 dollar waard, tegen 1,1686 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,3 procent tot 70,11 dollar. Brentolie werd 1,1 procent goedkoper op 73,63 dollar per vat.