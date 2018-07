AEX boekt kleine winst

Beleggers verwerkten een wat afzwakkende Chinese economische groei en keken uit naar de start van het cijferseizoen op het Damrak. Tevens werd gelet op de topontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de plus op 561,03 punten. De MidKap steeg 0,6 procent tot 780,41 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt klommen 0,1 en 0,4 procent, terwijl Londen een fractie lager stond.



Herfinanciering

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen was Altice Europe met een winst van 2 procent. Het kabel- en telecomconcern verbeterde de liquiditeitspositie door een herfinanciering van een lening voor zijn Franse dochter. Staalfabrikant ArcelorMittal stond onderaan met een verlies van 1 procent.



AkzoNobel won 0,5 procent. Oud-bestuursvoorzitters Aarnout Loudon en Kees van Lede roepen het zittende bestuur van het verfbedrijf op om het kwakkelende pensioenfonds middels een financiering te versterken.



In de MidKap was OCI de grote winnaar met een plus van bijna 6 procent. Kempen startte het volgen van de kunstmestproducent met een koopadvies. Grootste daler was voedingsbedrijf Wessanen met een min van bijna 2 procent.



Nieuwbouwprojecten

Bij de kleinere bedrijven klom Heijmans ruim 2 procent. Het bouwbedrijf heeft een opdracht gekregen voor nieuwbouwprojecten in Amsterdam ter waarde van 35 miljoen euro. Beddenverkoper Beter Bed dikte 2,6 procent aan na een adviesverhoging door Kepler Cheuvreux.



In Parijs won Airbus 0,3 procent. De Europese vliegtuigmaker heeft volgens ingewijden een omvangrijke order van het Maleisische AirAsia binnengesleept. De Aziaten zouden, gelet op de cataloguswaarde, voor 23 miljard dollar aan vliegtuigen bestellen. De deal wordt naar verwachting tijdens de luchtvaartshow van Farnborough wereldkundig gemaakt.



De euro was 1,1691 dollar waard, tegen 1,1671 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent minder op 70,47 dollar. Brentolie zakte 0,5 procent in prijs, tot 74,93 dollar per vat.